Разрешение на въезд в Грецию до 500 россиян в неделю продлено до 22 февраля

Греция снова продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю Фото: REUTERS

Греческие власти в очередной раз на две недели – до 22 февраля – продлили разрешение на въезд в республику до 500 граждан России в неделю.

Срок действия предыдущего постановления правительства Греции истекал 8 февраля. В новом документе говорится, что решение въезде россиян на прежних условиях продлено до 06:00 по местному времени (07:00 мск) 22 февраля 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально греческие власти решили открыть границу для россиян на две ближайшие недели 7 сентября, однако пока в страну могут прилететь не более 500 наших соотечественников в неделю. С тех пор это решение регулярно продлевается.

При этом у въезжающих должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус и ваучер на отель или другой документ, в котором определено временное место жительства российского туриста в Греции. Самолеты из России принимают три греческих аэропорта – в Афинах, Салониках и Ираклионе.