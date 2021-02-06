ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 460 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 105 миллионам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 460 тысяч и превысило 104,95 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 6 февраля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 104 956439 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 290488 человек. За прошедший день выявлено 460906 новых инфицированных, умерли 15407 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 50%) за прошедший день – 241002 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (146569 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 25566 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число привившихся от коронавируса в мире превысило число заразившихся.

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