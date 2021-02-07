Студенты российских вузов смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля

Студенты российских вузов смогут вернуться к очным занятиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские студенты смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля: министерство науки и высшего образования России разрешило подведомственным вузам перейти с дистанционного режима на обычный. Приказ об этом, подписанный главой ведомства Валерием Фальковым, опубликован на сайте Минобрнауки.

В документе, подписанном главой ведомства Валерием Фальковым, говорится, что руководители высших учебных заведений, которые находятся в ведомстве министерства, должны «организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения», однако предварительно переход необходимо согласовать «с территориальными органами Роспотребнадзора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта РФ».

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские вузы в прошлом году были переведены на дистанционный режим обучения из-за вспышки коронавируса.