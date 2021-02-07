Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Японии Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 6 февраля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки вблизи японского острова Йонагуни в префектуре Окинава в 17:36 по времени UTC (20:36 мск).

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался примерно в 38 километрах к северо-западу от острова, а его очаг залегал на глубине 107,7 километра.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после полуночи 7 февраля произошло землетрясение силой около трех баллов в Иркутске. По предварительной информации, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Подземные толчки ощутили также жители и других районах Приангарья. В областном главке МЧС сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Спасатели попросили людей сохранять спокойствие.