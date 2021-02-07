Матч «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» завершился ничьей 3:3

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» Фото: REUTERS

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) не смогли одолеть команду «Эвертон» из Ливерпуля, встреча завершилась ничьей со счетом 3:3, передает агентство Reuters.

Игра проходила в субботу, 6 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере при пустых трибунах. В составе хозяев поля голы забили Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминай. От ливерпульцев отличились удачно отправленными в ворота соперника мячами Абдулайе Дукуре, Хамес Родригес и Доминик Калверт-Льюин. Последний гол игрок «Эвертона» забил на 95-минуте встречи, буквально вырвав ничью у «МЮ».

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Эвертона» 37 очков, клуб занимает шестую строчку.