Причина убийства в отделе полиции в Махачкале: экс-глава села застрелен из-за земельного спора

Более 300 жителей села Новокули собрались у здания отдела полиции в Махачкале, там же находятся 140 полицейских. Фото: кадр видео ГУ МВД по Республике Дагестан

Причиной убийства в отделе полиции в Махачкале, где сотрудник правоохранительных органов застрелил бывшего главу села Новокули Новолакского района, стал спор из-за земельного участка.

Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского главка МВД. В сообщении говорится, что преступление произошло «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией».

Сейчас на улице Абдуллы Алиева в Махачкале, где расположено здание РОВД, собрались более 300 жителей села Новокули, туда же стянуты дополнительные силы полиции. Общественный порядок охраняют 140 сотрудников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, убийство произошло вечером 6 февраля в Советском районном отделе МВД Махачкалы. Сотрудник правоохранительных органов в пылу ссоры застрелил экс-чиновника из служебного пистолета.

Полицейский даже не пытался скрыться и был задержан на месте преступления. Расследование продолжается.

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Расследованием резонансного преступления занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан (подробности).