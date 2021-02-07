Родственник убитого экс-главы села в Дагестане рассказал подробности преступления

Расследование продолжается Фото: Иван ВИСЛОВ

Родственник экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова, который 6 февраля был убит в отделении полиции в Махачкале, рассказал некоторые подробности произошедшего.

По словам троюродного брата убитого, все случилось в кабинете следователя в Советском районном отделе МВД около девяти часов вечера.

«На него было написано заявление насчет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками из села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», - рассказал мужчина «Пятому каналу», добавив: «Это все, что я знаю».

Он также отметил, что его брат был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что убийство произошло из-за спорного земельного участка. Сотрудник правоохранительных органов в пылу ссоры застрелил экс-чиновника из служебного пистолета. Полицейский даже не пытался скрыться и был задержан на месте преступления. Расследование продолжается.

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Расследованием резонансного преступления занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан (подробности).