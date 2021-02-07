Глава Гидрометцентра рассказал о «радиационном» похолодании

Жителей европейской части страны ждут аномальные для февраля морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков, в центральной части европейской территории России ожидаются двадцатиградусные морозы, а днем после полудня – до -15°C. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что причиной такого аномального похолодания стало начало радиационного охлаждения. Он пояснил, что «к радиоактивности это никакого отношения не имеет», просто погода будет безоблачной. Мороз и солнце.

«При малооблачной погоде — при отсутствии облачного «одеяла» — начнется выхолаживание подстилающей поверхности: то есть, земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», - объяснил Вильфанд в беседе с «Российской газетой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Гидрометцентра предупредил москвичей о резком похолодании. После относительно теплой погоды к выходным в Москву придет настоящая зимняя стужа, а на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до -28°С.