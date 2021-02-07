Умер Леон Спинкс – боксер-супертяж, побеждавший Мухаммеда Али

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на воскресенье, 7 февраля, стало известно, что на 68-м году жизни умер Леон Спинкс – американский боксер, бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает портал BoxingScene.

Причиной смерти титулованного спортсмена стало онкологическое заболевание. Леон Спинкс боролся с раком простаты пять лет.

Боксер-супертяж также был олимпийским чемпионом 1976 года. Однако всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али 15 февраля 1978 года. Тогда 36-летний Али, который собирался этим поединком завершить карьеру на ринге, легкомысленно отнесся к бою. Он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался, а его соперник был на 12 лет моложе и очень упрям. Спинкс упорно готовился к поединку с легендой мирового бокса, и в итоге одержал победу в своем первом титульном бою.