Трамп чувствует себя счастливым без соцсетей

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Лишенный доступа ко всем своим аккаунтам в социальных сетях Дональд Трамп признался, что так он чувствует себя более счастливым. Об этом рассказал журналистам старший советник бывшего главы Белого дома Джейсон Миллер.

«Он (Трамп) сказал, что это очень хорошо – находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», - поведал в интервью британской газете The Sunday Times советник экс-президента США.

Джейсон Миллер отметил, что за многие годы впервые видит республиканца «на самом деле расслабленным». Причем, по его словам, такая ситуация радует и бывшую первую леди Америки Меланью Трамп: «Она сказала, что ей нравится, что он намного счастливее и что теперь он куда веселее проводит время».

Напомним, как писал сайт kp.ru, все крупнейшие американские соцсети заблокировали аккаунты республиканца после беспорядков в Вашингтоне 6 января «из-за опасности нового подстрекательства к насилию».

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