Последние новости на утро 7 февраля 2021: В Дагестане убит экс-глава села

«КП» – о последних новостях на утро 7 февраля 2021 года Фото: Кадр видео

Последние новости на утро 7 февраля 2021 года. Накануне вечером был убит бывший глава дагестанского села Новокули. Абакар Капланов. Убийство произошло в Советском районном отделе МВД Махачкалы. Сотрудник правоохранительных органов застрелил экс-чиновника из служебного пистолета, причиной убийства стал конфликт из-за спорного участка земли.

Ночью на улице Абдуллы Алиева в Махачкале, где расположено здание РОВД, собрались более 300 жителей села Новокули, туда же были стянуты дополнительные силы полиции. Общественный порядок охраняют 140 сотрудников. Позже родственник убитого рассказал некоторые подробности произошедшего.

Знаменитый Венецианский карнавал в этом году из-за пандемии коронавируса впервые в истории проходит онлайн. На официальном сайте мероприятия уже начали транслировать специально записанные программы об обычаях карнавала, для демонстрации костюмов и карнавальных масок будут работать специальные «виртуальные комнаты».

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку от коронавируса российской или китайской вакциной, если препарат из России или Китая будет зарегистрирован в Евросоюзе. Он подчеркнул, что в случае с вакцинами против COVID-19 «речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах».

К слову, агентство Bloomberg пишет, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» – крупнейший научный прорыв после распада СССР. После публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, а ее эффективность оценивается в 91,6%.

«Комсомолка» вместе с главным врачом московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидатом медицинских наук, вакцинологом Евгением Тимаковым разбирает самые расхожие мифы о коронавирусе, которые мешают людям вовремя обнаружить заболевание и начать лечиться.

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