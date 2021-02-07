Эксперт объяснил, как не переплатить при оформлении микрозайма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При оформлении микрозайма следует проверить, стоит ли микрофинансовая организация в реестре Центробанка, а также тщательно изучить информацию о стоимости услуг, вариантах погашения, всех условиях соглашения и прочих дополнительных услугах. Об этом рассказал директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.

При изучении договора следует обратить особое внимание на пункты об ответственности сторон. Именно там, как правило, указываются данные о штрафных санкциях, пени и различных скрытых комиссиях, а также информацию о способах внесения в этот договор изменений.

- Прибегать к микрозаймам следует осознано, взвешивая свои финансовые возможности и понимая, что микрофинансовые организации предоставляют деньги по ставкам, которые значительно превышают банковские. Уровень таких ставок является платой за высокую вероятность одобрения займа, - объяснил Константин Бородулин в интервью РИА Новости.

Перед оформлением займа необходимо узнать у микрофинансовой организации о дополнительных услугах, которые она предлагает. Не следует забывать, что стоимость займа могут повысить, добавив в договор страхование, информирование по смс-сообщениям или юридическую поддержку.