Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах Фото: REUTERS

У побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом в воскресенье, 7 февраля, говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным экспертов, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в 21 километр к северо-западу от города Дигос, население которого составляет примерно 116 тысяч человек и в шести километрах от населенного пункта Бансалан с населением 21 300 человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно в 20 километров.

Пока что нет информации о пострадавших или разрушениях в результате данного землетрясения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вчера вечером сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 около японского острова Йонагуни в префектуре Окинава. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших нет.