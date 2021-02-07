Вирусолог рассказал, почему сократилось число бессимптомных случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году, в соответствии с данными оперативного штаба, процент бессимптомных случаев коронавируса был на уровне 80%. Постепенно он снизился, до 50-60%, а в последние месяцы доля людей, которые переносят заболевание без клинических симптомов, держится на уровне примерно в 10%. В интервью сайту kp.ru известный вирусолог и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, почему сократилось число бессимптомных случаев COVID-19.

- Все дело в изменении обстоятельств и основных подходов к борьбе с пандемией. В начале была задача тщательно расследовать каждый случай заражения, выявлять контакты заболевших. Когда пандемия стала массовой, упор начали делать на другие меры. Например, введение общих ограничений. Отпала необходимость уделять повышенное внимание выявлению всех контактных лиц. Поэтому и бессимптомных обнаруживается меньше, - объяснил доктор медицинских наук.

Александр Лукашев добавил, что в целом по международным данным доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет как минимум 45-50 процентов. Только 15-20 процентов пациентов переносят заболевание в тяжелой форме.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что длительность контакта с инфицированным человеком является одним из важных факторов, влияющих на передачу заболевания. Так, чтобы заразиться потребуется быть близко к источнику инфекции от четырех до 40 минут.

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