Александр Волков и Алистар Оверим попали в больницу после боя на турнире UFC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец UFC Александр Волков после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом на UFC Fight Night 184, пропустил пресс-конференцию после боя, поскольку попал в больницу.

Организаторы поединка объяснили отсутствие российского спортсмена на пресс-конференции травмой ноги, из-за которой он был госпитализирован в медицинское учреждение. Нидерландский боец Алистар Оверим также в настоящее время находится в больнице.

- Оверим лежит на соседней койке с Волковым, сейчас он проходит диагностику, - рассказал в интервью агентству ТАСС в воскресенье, 7 февраля, тренер россиянина Тарас Кияшко.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Волков нокаутировал Оверима во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 184. После поединка российский спортсмен заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации. Победа во втором раунде техническим нокаутом стала для Волкова 33-й при восьми поражениях.