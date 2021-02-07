Вирусолог объяснил, почему эпидемия коронавируса в России пошла на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество новых выявленных случаев коронавирус в России постепенно снижается уже несколько дней подряд. Чем можно объяснить нынешний уровень заболеваемости и почему эпидемия коронавируса в России пошла на спад, сообщил в беседе kp.ru вирусолог Александр Лукашев.

- Вторая волна эпидемии совершенно очевидно идет на спад. Здесь влияние нескольких факторов. С одной стороны - наработка иммунной прослойки, которая появилась и среди людей, ведущих активный образ жизни и контактирующих с большим количеством окружающих. С другой стороны, продолжают действовать меры безопасности, сохранен масочные режим. В результате действия этих факторов мы получаем суммарный эффект - снижение темпов распространения коронавируса, - объяснил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета.

Александр Лукашев подчеркнул, иммунная прослойка в настоящее время может влиять на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, только если при этом сохраняются противоэпидемические меры. С большой долей вероятности количество зараженных вновь начнет расти, если сейчас люди перестанут соблюдать меры безопасности.

Ранее вирусолог также рассказал, почему сократилось число бессимптомных случаев коронавирусной инфекции. По его словам, все дело в изменении обстоятельств и основных подходов к борьбе с пандемией.

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