Япония намерена продолжать переговоры с Россией на основе договоренностей в Сингапуре

Премьер Японии рассказал о стратегии переговоров с Россией по Курилам Фото: Дарья АСЛАМОВА

Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с РФ на основе договоренностей, которые были достигнуты в Сингапуре в 2018 году. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе своего выступления на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

- Мы твердо опираемся на достигнутые в Сингапуре договоренности между лидерами наших государств и намерены продолжать переговоры на их основе. Для продвижения переговоров важно, чтобы все углубляли свой интерес к данному вопросу, а правительство и общественность работали сообща, - отметил глава японского правительства.

Ёсихидэ Суга также выразил сожаления по поводу того, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны между Японией и РФ так и не был подписан мирный договор.

В свою очередь министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что из-за эпидемии коронавируса в 2020 году были приостановлены различные обмены, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями Курил. Он заявил, что надеется на возобновление таких поездок в ближайшем будущей, а также выразил надежду на продолжение дискуссии в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на островах.