Вирусолог объяснил, чем грозят штаммы-мутанты COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В мире с начала пандемии коронавируса появилось уже несколько новых штаммов инфекции. Так, по данным ученых, британский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2 представляют большую опасность, чем обычный коронавирус: первый имеет повышенную заразность, второй нанес мощный удар по вакцинам, ослабляя их действие. В интервью kp.ru, профессор-вирусолог Александр Лукашев рассказал, чем грозят штаммы-мутанты коронавирусной инфекции.

- С большой вероятностью могут появляться другие варианты коронавируса. Поэтому ограничения на путешествия во многие страны будут оставаться оправданными в ближайшие месяцы. Из-за появления этих мутаций сейчас у нас начинается гонка по времени: нужно успеть вакцинировать как можно больше людей, пока новые варианты вируса не стали распространять в России. Нужно быть готовым к встрече во всеоружии, - считает член-корреспондент РАН.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным РФПИ и российского министерства здравоохранения, отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет эффективна по отношению ко все известным штаммам заболевания.

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