Вирусолог сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Европе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Европе официально говорят о приходе третьей волны коронавирусной инфекции, вводят более строгие ограничения. При этом в России заболеваемость инфекцией идет на спад, а меры безопасности постепенно снимают. В интервью сайту kp.ru директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Европе.

Он отметил, что с самого начала пандемии в России не было таких строгих ограничений, как на Западе.

- В связи с эти переболело большее количество населения, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время у нас иммунная прослойка выше, чем в европейских странах. Эта прослойка наряду с сохраняющимися противоэпидемическими мерами и дает вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации, - объяснил Александр Лукашев.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что жителям России, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, не следует нарушать меры безопасности и отказывать от вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашев объяснил, почему эпидемия коронавируса в России пошла на спад. По словам вирусолога, на это влияют несколько факторов: наработка иммунной прослойки и действие мер безопасности в стране.

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