В Дагестане задержали двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве экс-главы села Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщается в воскресенье, 7 февраля, на официальном сайте Следственного комитета по Республике Дагестан.

Напомним, вчера вечером в Советском районном отделе МВД Махачкалы был убит экс-глава дагестанского села Новокули Абакар Капланов. Правоохранители застрелили мужчину из служебного пистолета на почве конфликта из-за спорного участка земли.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников Росгвардии по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении правоохранительного органа.

По версии следователей, 6 февраля, в субботу, примерно в 20:00 в кабинете в отделе полиции из-за ранее возникших неприязненных отношений двое сотрудников Росгвардии застрелили 34-летнего местного жителя. Он скончался на месте. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.