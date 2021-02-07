Вирусологи спрогнозировали отмену масочного режима в России весной 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России всеобщий масочный режим могут отменить уже в конце весны текущего года. Такой прогноз дали опрошенные РБК ученые.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для отмены масочного режима необходимо соблюдение некоторых факторов, в первую очередь - наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

- Отказаться от масок россияне смогут уже в апреле или мае. Условием для отмены масочного режима является показатель выработки коллективного иммунитета, - отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Вирусолог Алексей Аграновский добавил, что сейчас эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России является неплохой, и у жителей страны есть шанс избежать типичной для весны вспышки заболеваемости. По мнению доктора биологических наук, если текущая ситуация будет сохраняться, то к лету большинство ограничений по коронавирусу в России снимут.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в России врачи зафиксировали более 3,9 миллиона зараженных. Выздоровели 3,4 миллиона жителей страны, умерли из-за коронавируса и осложнений после него 76 тысяч россиян. В беседе kp.ru вирусолог Александр Лукашев объяснил, почему эпидемия коронавируса в России пошла на спад.