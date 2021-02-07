В России выявили минимальное с 22 октября число новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это минимум с 22 октября. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Новых инфицированных зафиксировали во всех регионах России. Наибольшее количество новых случаев заражения в Москве (2 028), Санкт-Петербурге (1 175), а также в Московской области (923). Отмечается, что у 10,8 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки от коронавируса или осложнений после него умерли еще 432 россиянина, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь еще 19 884 человека.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали более 3,96 миллиона случаев заражения, за весь период умер от болезни 76 661 пациент, выздоровели 3 456 210 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусологи и иммунологи спрогнозировали, что масочный режим в России могут отменить уже к концу весны текущего года при условии наличия коллективного иммунитета и успешной вакцинации.