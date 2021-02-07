Кардиолог назвал основные причины инфаркта в молодом возрасте Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ВОЗ, каждый год от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона людей. Врач-кардиолог Юрий Конев в воскресенье, 7 февраля, назвал основные причины инфаркта в молодом возрасте.

По словам доктора медицинских наук, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний нездоровое питание. Так, наиболее эффективным методом профилактики образования атеросклероза является средиземноморская диета. Врач порекомендовал также ежедневно употреблять не менее 400 грамм зелени, овощей и фруктов.

Еще одним фактором возникновения инфаркта в молодом возрасте является малоподвижный образ жизни и нарушенный режим, сообщил Юрий Конев в интервью изданию «Звезда». Все дело в том, что молодые люди часто посещают ночные клубы, нарушая режим труда и отдыха. Именно в ночной период, по словам врача, происходит выработка «плохого» холестерина, который обеспечивает появление атеросклероза.