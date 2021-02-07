Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателей Nexta Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский Следственный комитет направил документы на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении СК Белоруссии в воскресенье, 7 февраля.

- С Польшей у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам. Данный документ в частности регламентирует вопрос об экстрадиции, - отметили в правоохранительном органе.

Напомним, в 2015 году Степан Путило и Роман Протасевич создали канал Nexta в YouTube, а спустя два года начали вести канал с аналогичным названием в Telegram. После президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года Telegram-канал Nexta стал одной из основных площадок для противников избранного президента.

Осенью Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами, а в отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков. Обоих объявили в розыск.