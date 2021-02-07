Александра Волкова выписали из больницы после боя с Оверимом на турнире UFC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата Александра Волкова, попавшего в больницу после боя с Оверимом на турнире UFC, уже выписали из медицинского учреждения. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил тренер спортсмена Тарас Кияшко.

- Его отпустили из больницы, все в порядке, - сказал он в интервью агентству ТАСС.

Напомним, сегодня на турнире UFC Fight Night 184 во втором раунде российский боец Александр Волков нокаутировал нидерландца Алистера Оверима. После поединка оба спортсмена оказались в медицинском учреждении на соседних койках: у российского бойца диагностировали травмы ноги.

После поединка Александр Волков заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации в данной весовой категории. Теперь после этой победы у 32-летнего российского спортсмена на личном счету 33 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.