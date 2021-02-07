Посетительница кафе под Москвой натянула на лицо трусы после просьбы надеть маску. Фото: кадр из видео

После введения масочного режима не имеющие желания носить защитные маски люди начали хитрить: нередко можно увидеть, как кто-то натягивает на лицо носовые платки или шарфы, чтобы обойти требование. Но жительница подмосковного Королёва побила все рекорды: после просьбы надеть маску в местном ресторане быстрого питания она натянула на лицо трусы.

Произошло это в KFC на улице Станционной примерно в 11 утра в воскресенье. Женщина зашла в ресторан без маски, от предложенного сотрудниками заведения бесплатного средства индивидуальной защиты она зачем-то отказалась. Неизвестно, придумала ли посетительница KFC такой план заранее или сориентировалась на месте, но, подходя к кассе, она достала из сумочки и натянула на лицо женские трусы. Забавный момент попал на камеры видеонаблюдения.

Обижать находчивую даму сотрудники кафе не стали: они спокойно продали ей пару бутылок пива, девять крылышек и бургер, рассказали kp.ru очевидцы.

Похожий случай в прошлом году произошел в Киеве на почте, но тогда у женщины не нашлось запасных трусов, поэтому даме пришлось использовать те, что были на ней. Она спокойно стянула с себя джинсы, перевесила на голову «защитный оберег» от вирусов, а затем также спокойно надела брюки назад.