Ростуризм намерен возобновить программу туристического кешбэка в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростуризм намерен запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по территории России в феврале текущего года. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщила в ходе беседы с журналистами глава ведомства Зарина Догузова.

- Мы рассчитываем уже в этом месяцев возобновить программу туристического кешбэка, начать ее очередной этап, - сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что внутренний туристический поток в 2021 году в РФ может вырасти на 15-20 процентов по сравнению с показателями 2020 года. При этом восстановление въездного туристического поток в страну на докризисном уровне, вероятнее всего, начнется не ранее 2023 года.

Зарина Догузова отметила, что специалисты ведомства надеются на постепенное восстановление международных потоков ближе к осени этого года.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году отпуск в России стал более привлекательным. Именно поэтому государство решило поддержать туристов, которые отдыхают в России, и вернуть им часть стоимости поездки.