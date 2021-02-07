Ростуризм спрогнозировал восстановление въездного турпотока в Россию ближе к осени Фото: Иван ВИСЛОВ

Въездной турпоток вернется в Россию ближе к осени, однако к докризисным показателям эти цифры вернутся не раньше 2023 года. Такой прогноз дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнётся … на полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти», - сообщила руководитель Ростуризма.

Также Догузова заявила, что в текущем году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в стране на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. Как она отметила, достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

Кроме того, представитель Ростуризма указала на то, что в феврале планируют запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России.