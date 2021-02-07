В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 7 февраля, в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе Москвы по неизвестным причинам загорелся автомобиль.

Как сообщает очевидец, огонь перешёл на провода высокого напряжения.

На данный момент перекрыто движение в самом Алабяно-Балтийском тоннеле, от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

«Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Б. Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля. Будьте внимательны и по возможности выбирайте пути объезда», - сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы

Информации о пострадавших не поступало.

Как передает РИА Новости, в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки «Газель». Огонь удалось ликвидировать.

Напомним, днем ранее, 6 февраля, произошел пожара в жилом доме в поселке Мосрентген, горела одна из квартир на втором этаже на общей площади около 25 квадратных метров, а также балконы с 3 по 9 этажи. В результате происшествия пострадали 14 человек, а погибли двое детей.