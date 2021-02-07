Видео бомбардировщика из ядерной триады опубликовало Минобороны Фото: скриншот

Министерство обороны России опубликовало видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области.

На кадрах, опубликованных на канале венного ведомства в YouTube, можно увидеть моменты взлёта и посадки ракетоносцев, а также полёт, который снят в том числи и из кабины пилота.

«Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», - сообщили в министерстве.

Бомбардировщики Ту-95МС является воздушным компонентом ядерной триады России. Эти венные самолеты способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности, а также поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео плановых полетов двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС российских Воздушно-космических сил, которых сопроводили японские и южнокорейские истребители. В тот день плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей также совершали российские истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.