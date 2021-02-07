Байден указал Сербии на необходимость признать независимость Косово

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, и при этом указал на необходимость реформ и признания независимости Косова. Поздравление главы Белого дома опубликовала пресс-служба администрации сербского лидера.

В своем поздравлении американский лидер отметил, что Вашингтон остается непоколебимым в поддержке Сербии в европейской интеграции и будет поддерживать его в других тяжелых шагах, включая проведение реформ, а также достижения всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом.

«Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по … достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», - заявил он

Байден также напомнил о союзничестве США и Сербии в Первой и Второй мировых войнах.

В свою очередь сербский лидер Александар Вучич сообщил, что позиции Белграда по вопросу признания Косово ясны и Сербия должна заботиться о своих государственных интересах.

«Я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», - отметил глава Сербии.