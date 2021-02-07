Полиция усилила охрану посольства России в Японии из-за акций ультраправых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская полиция усилила охрану российского посольства в Токио на фоне акций, которые проводят ультраправые организации в «день северных территорий», как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Как передает РИА «Новости», правоохранители не допускают на ближайшую к зданию дипмиссии дорогу транспорт ультраправых активистов. В непосредственной близости к российскому посольству пикетов и митингов ультраправых не проходит.

По кругу квартал, где расположено российское посольство, объезжают микроавтобусы, выкрашенные в чёрный или фиолетовый цвета, выкрикивая через громкоговорители лозунги или транслируя маршевую музыку. За происходящим следят усиленные наряды полиции. Рядом с дипмиссией находится несколько полицейских автобусов.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 7 февраля, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио намерен продолжать вести переговоры о мирном договоре с Москвой на основе договоренностей, которые были достигнуты в Сингапуре в 2018 году, а также выразил сожаления по поводу того, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны стороны, так и не подписали мирный договор.