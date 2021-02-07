Посольство России назвало предвзятым слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V» Фото: REUTERS

Российское посольство в Литве отреагировало на слова литовского премьер-министра Ингрид Шимоните, которая ранее заявила, что президент России Владимир Путин предлагает миру вакцину от коронавируса «Спутник V» «как гибридное оружие, чтобы распространить свое влияние».

Диппредставительство назвало заявление Шимоните предвзятым. По словам представителей посольства, волна дезинформации сопровождает российскую вакцину на всех этапах создания. Однако, как отметили дипломаты, показатели препарата, «признанные на международном уровне, говорят сами за себя».

«Главное - в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» - написало российское посольство на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность вакцины «Спутника V». Специалисты заявили, что российский препарат эффективен на 91,6 процент. В ходе эксперимента антитела выработались более чем у 98 процентов добровольцев, и у 100 процентов появился клеточный иммунный ответ.