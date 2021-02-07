Пушков рассказал о признаках тоталитарной революции в США

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о наступлении в Соединенных Штатах разгорается тоталитарная революция. По его словам, на такие перемены указывает снос памятников, ненависть к своей истории, а также блокировка в социальных сетях аккаунтов бывшего президент США Дональда Трампа, в момент, когда он еще возглавлял страну.

Как отметил сенатор, в США сегодня ведется «охота на ведьм» и «поиск "внутренних террористов"», а также «объявление свободы слова "фетишем правого крыла"».

«Призывы к "дефашизации" населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем единую "правильную" мысль — это и есть признаки такой революции», - написал Пушков сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, все последние события в США превращают страну в антиутопию.

Напомним, ранее сенатор заявил о нарастающем разочаровании американцев в администрации нового американского президента Джо Байдена. По его словам, это разочарование будет только нарастать. Пушков считает, что она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой ее половины. Он назвал все это гремучей смесью