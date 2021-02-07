Украинский посол обвинил президента Германии в поддержке России

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении исторических фактов и поддержке Россию.

Таким образом дипломат отреагировал на заявление политика о том, что в результате нападения нацистской Германии были убиты более 20 миллионов советских граждан. По мнению украинского посла, значительная часть убитых были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.

Как заявил Мельник, слова Штайнмайер вызвали в Украине «откровенное удивление и настоящий шок».

«Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», - приводит слова дипломата агентство «Укринформ».

Мельник назвал автоматическое приравнивание Советский Союз к России «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», в том числе украинского.