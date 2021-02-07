Два вертолёта привлекли к тушению пожара на складе в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два вертолёта привлекли к тушению пожара в Москве на складе на Варшавском шоссе. Об этом сообщает МЧС России.

«Для тушения пожара привлечены два вертолёта Ка-32 МАЦ», - сообщает ведомство

Кроме того, на место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.

Ранее поступило сообщение о том, что площадь пожара на Варшавском шоссе выросла с 400 до 1000 квадратных метров. В МЧС России заявили, что огонь быстро распространяется, и принято решение об использовании авиации.

Пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать огонь, однако площадь возгорания в металлическом ангаре возросла до тысячи квадратных метров, и пламя быстро распространяется.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Как писал сайт kp.ru, в Алабяно-Балтийском тоннеле сгорел автомобиль марки «Газель». Огонь удалось ликвидировать.