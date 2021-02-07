Учёные обнаружили «важные улики» в расследовании вспышки COVID-19 в Ухане

Учёные обнаружили «важные улики» в расследовании вспышки COVID-19 на рыбном рынке в Ухане Фото: Мария ЛЕНЦ

Учёные из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие китайский город Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, сообщили об обнаружении «важных улик» на местном рынке рыбе

Ранее эксперты проинспектировали две больницы, первыми начавшими принимать пациентов с коронавирусом. После ученые посетили Уханьский институт вирусологии, а также местный рынок морепродуктов Хуананьи крупнейший рынок Байшачжоу по продаже свежего мяса и рыбы. Однако, как сообщил зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, «важные улики» были обнаружены в ходе посещения рыбного рынка Хуанань, который был закрыт сразу после выявления инфекции, и поэтому «практически не был повреждён».

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, что мы застали», - приводит Bloomberg слова специалиста.

Как отметил Дашак, по прибытии в Китай ученые ВОЗ разделились на три группы, которые сосредоточились на животных как возможном источнике вспышки пандемии, а также на эпидемиологии и распространении коронавируса. Эксперт сообщил, что к концу поездки, скорее всего, получится сформировать целостную картину того, «что произошло», а найденные «важные улики» помогут определить источник инфекции и понять пути ее распространения.