Головин с партнером по "Монако" - легендарным испанцем Сеском Фабрегасом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чемпионате Франции по футболу в воскресенье, 7 февраля, прошел матч очередного тура в Лиге 1. Футбольный клуб "Монако" гостил у клуба "Ним" и в этом поединке произошло приятнейшее событие для всех российских болельщиков "монегасков". Полузащитник клуба и сборной России Александр Головин забил три гола и сделал голевую передачу. То есть принял участие вообще во всех голах своего клуба в этой игре. "Монако" одержал победу со счетом 4:3.

Российский футболист забил голы на 3, 12 и 62 минутах поединка. Ну а на 77-й минуте встречи немецкий форвард "Монако" Кевин Фолланд забил четвертый мяч с голевой передачи Головина.

Российский футболист с августа не играл в стартовом составе "Монако". Фото: REUTERS

"Ним", надо сказать, несмотря на свое низкое место в турнирной таблице, оказал сопротивление. Они отыграли два гола - после мячей До (23) и Ферхата (32 минута) счет стал 2:2. А на 81-й минуте матча Элиассон забил красивый мяч со штрафного. Но на большее команды не хватило.

"Монако" победил 4:3 и с 48 очками теперь рубится за 3-4 места в чемпионате Франции вместе с грозным "ПСЖ". Следующий матч у команды Головина - 10 февраля в гостях. В кубковой встрече "Монако" будет играть с "Греноблем".

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр Головин провел 9 матчей за "Монако", в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Поскольку он перенес тяжелую травму, то пока выходил лишь на замены. Поэтому в среднем на поле в этом чемпионате у него - по 39 минут за игру в составе "монегасков".