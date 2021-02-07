Пожар на складе в Москве ликвидирован Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожарные ликвидировали пожар в Москве на складе на Варшавском шоссе.

Напомним, пожар произошел в воскресенье, 7 февраля, по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные долгое время пытались ликвидировать огонь, однако площадь возгорания в металлическом ангаре возросла с 400 до тысячи квадратных метров, и пламя быстро распространяется. В МЧС России сообщили, что огонь быстро распространяется, и принято решение об использовании авиации.

Как писал сайт kp.ru, к тушению привлекли два вертолёта Ка-32 МАЦ. Кроме того, на место возгорания выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ. По заявлению пресс-службы Департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), вертолёты выполнили 50 заходов над пожаром и сбросили на очаг возгорания около 200 тонн воды.