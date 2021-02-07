Ростуризм сообщил о сокращении долгов турфирм по сорвавшимся турам в два раза Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские туроператоры погасили более половины своих долгов перед клиентами за несовершенные на фоне пандемии коронавируса туры. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, совокупная задолженность турфирм сократилась с 40 млрд рублей до 16 млрд

«Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире», - заявила она на конференции, посвящённой развитию межрегионального туризма в РФ, отметив, что с рынка не ушел ни один туроператор, а «продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми».

Догузова также заявил, что такого прогресса удалось добиться также благодаря мерам поддержки со стороны государства. Она отметила, что все эти меры будут сохранены и будут систематизированы.

Как писал сайт kp.ru, Догузова сообщила, что в феврале планируют запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России. Также она спрогнозировала восстановление въездного турпотока в Россию ближе к осени, однако отметила, что возвращение к докризисным показателям произойдет не раньше 2023 года