Мурашко сообщил о снижении смертности от онкологических заболеваний в России Фото: Александр ГЛУЗ

По предварительным данным, за прошедший год в России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко

«И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», – отметил глава Минздрава в ходе церемонии вручения медикам ежегодной премии «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака.

Мурашко отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, не помешала медикам оказывать помощь пациентам, которые не могут ждать. Он указал на то, что онкологическая служба выполняла свои задачи в полном объеме.

Кроме того, министр сообщил, что в прошлом году российская система здравоохранения получила дополнительные инструменты в онкологической сфере.

«Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения», – заявил он

Глава ведомства выразил надежду, что новая система наблюдения за больными раком, которая пока внедряется в пилотном режиме, в текущем году заработает по всей стране.