Кравчук призвал ВСУ отвечать "выстрелом на каждый выстрел" в Донбассе

Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На обстрелы украинских силовиков в Донбассе нужно реагировать зеркально. Такое заявление сделал первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, предложив отвечать «выстрелом на каждый выстрел».

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел - это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», - заявил бывший украинский лидер в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук заявил, что реакция Киева должна быть жесткой. Как он отметил, на стрельбу необходимо реагировать стрельбой, а «на ложь – правдой». Политик призвал «объединяться и действовать». По его словам, в противном случае, «они будут понимать, что наши уступки - это для них знак нашей слабости».