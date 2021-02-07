Загитова была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во Дворце спорта "Мегаспорт" завершился первый в истории нашей страны командный турнир по фигурному катанию на Кубок Первого канала. По 16 человек от команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, лучшие фигуристы страны, выясняли кто же лучше из них. В субботу по итогам коротких программ в лидеры выбилась "Красная машина" Алины Загитовой.

А вот во второй день состязаний в произвольной программе многое решилось в последнем виде - женском катании. Именно в этом виде программы "Красная машина" смогла сократить разрыв и выйти вперед. У команды Загитовой два мощных проката выдали Камила Валиева и Анна Щербакова. У "Времени первых" (Медведева) Майя Хромых и Елизавета Туктамышева получили суммарно меньше баллов.

Так что кто победит, должно было решиться после финальных прокатов - разрыв был в 37 очков. Свои произвольные программы представляли Александра Трусова (Команда Медведевой) и Дарья Усачева (Команда Загитовой). Но Трусова - падает с четверного. И Усачевой нужно просто выступить хорошо со своей программой. И она это сделала, получив 155,04 балла.

Итоговый счет 2606,21 против 2634,95 в пользу "Красной машины". Команда Загитовой получила 5 миллионов рублей призовых.