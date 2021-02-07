Нехватка витамина D может привести к остеопорозу и другим заболеваниям Фото: Мария ЛЕНЦ

О необходимости витамина D для организма объяснила врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко.

Как отметила эксперт, витамин D является целой группой биологически активных веществ, а его основная задача заключается усвоение в организме фосфора и кальция, что «очень важно для поддержания здоровья костей».

По ее словам, если в организме возникает дефицит витамина D, то происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови. Хронический дефицит может привести к риску развития сахарного диабета второго типа, гипертонии и аутоиммунных заболеваний.

«В организме начинают активизироваться процессы перехода кальция из костей скелета в кровоток, что в конечном итоге приводит к остеопорозу», - добавила она в интервью «Аргументам и фактам».

Напомним, ранее врач сообщил о взаимосвязи недостатка витамина D с коронавирусом, и уточнил, что поддерживать нормальный уровень витамина можно за счет потребления морепродуктов