Умер Джордж Шульц, госсекретарь Рейгана

Джордж Шульц. Фото: Гуверовский институт

В возрасте 100 лет из жизни ушел бывший госсекретарь США Джордж Шульц. Об этом сообщил Гуверовский институт при Стэнфордском университете.

«Один из самых влиятельных политиков всех времен, служивший трем американским президентам, Джордж П. Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гуверовского института, сотрудником которого Шульц являлся.

Джордж Шульц занимал пост министра труда в администрации Ричарда Никсона в период с 1969 по 1970 год, после чего он перешел на должность директора Административно-бюджетного управления Президента США. С мая 1972 по май 1974 года он возглавлял Министерство финансов. В этот период был прекращен Золотой стандарт доллара и свернута Бреттон-вудская система.

В 1974 году он оставил правительство, чтобы стать председателем и директором корпорации Bechtel. Однако в 1982 года был назначен президентом Рональдом Рейганом Государственным секретарем США. Присутствовал вместе с вице-президентом США Дж. Бушем-старшим на похоронах Л. И. Брежнева 15 ноября 1982 года в Москве