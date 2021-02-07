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Россиянина жестоко убили на Тенерифе

Гражданина России могли убить из-за семейного конфликта
Источник:kp.ru
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Россиянина жестоко убили на Тенерифе

Россиянина жестоко убили на Тенерифе

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории Тенерифе жестоко убили гражданина России. Тело мужчины было обнаружено со множественными ножевыми ранениями.

Как сообщает издание Diario de Avisos, россиянина нашли накануне вечером в районе Коста-Адехе на юге острова. По данным источников издания, гражданина России могли убить из-за семейного конфликта, который произошел в Коста-Адехе утром в минувшую субботу, 6 февраля. Известно, что в одном из домов в данном районе проживает российская семья.

Расследование убийства продолжается.

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