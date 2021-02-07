Россиянина жестоко убили на Тенерифе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории Тенерифе жестоко убили гражданина России. Тело мужчины было обнаружено со множественными ножевыми ранениями.

Как сообщает издание Diario de Avisos, россиянина нашли накануне вечером в районе Коста-Адехе на юге острова. По данным источников издания, гражданина России могли убить из-за семейного конфликта, который произошел в Коста-Адехе утром в минувшую субботу, 6 февраля. Известно, что в одном из домов в данном районе проживает российская семья.

Расследование убийства продолжается.

Напомним, накануне в Советском районном отделе Министерства внутренних дел Махачкалы был убит экс-глава дагестанского села Новокули Абакар Капланов. Правоохранители застрелили мужчину из служебного пистолета на почве конфликта из-за спорного участка земли. Как писал сайт kp.ru, по данному факту задержали двух сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.