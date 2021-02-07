Главный тренер "Монако" высказался об игре Головина после его хет-трика в ворота "Нима"

Александр Головин - герой поединка против "Нима". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал главной звездой матча очередного тура чемпионата Франции по футболу. В гостевой игре против "Нима" россиянин забил три гола и сделал голевую передачу в конце матча. А его клуб одержал победу со счетом 4:3.

Наставник "монегасков" Нико Ковач высказался после игры о том, как проявил себя Головин в поединке против "Нима":

- Он фантастический игрок, я очень рад победе и за него. Это был его первый матч в стартовом составе за долгое время, он - лучший игрок. Это правда, что у него невероятное качество удара, но еще и передачи. Он лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений? - приводит слова Нико Ковача пресс-служба "Монако".

После этой победы "Монако" делит 3-4 места в Лиге 1 с "ПСЖ". "КП" собрала все главные высказывания и события, которые произошли после матча "Монако" - "Ним".