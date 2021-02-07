В МЧС назвали причину распространения пожара на юге Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной распространения пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве на большую территорию стало позднее сообщение о возгорании. Такое заявление сделали в пресс-службе МЧС России.

Как передает ТАСС, в ведомстве сообщили, что по прибытии на место пожарных открытое горение было уже на большой площади – от 300 до 500 квадратных метров. Огонь распространялся, пока разворачивались силы прибывших спасателей.

В МЧС России также указали на то, что на складе хранилось много горючих материалов, среди которых пластик и картон.

Напомним, пожар произошел в воскресенье, 7 февраля, по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Спасатели долгое время пытались ликвидировать огонь, однако площадь возгорания увеличилась с 400 до тысячи квадратных метров, и пламя быстро распространялось. В итоге было принято решение использовать для тушения авиацию.

Как писал сайт kp.ru, к тушению привлекли два вертолёта Ка-32 МАЦ. Кроме того, на место возгорания выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ. Вертолёты выполнили 50 заходов над пожаром и сбросили на очаг возгорания около 200 тонн воды.