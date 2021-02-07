Сильный пожар произошел в жилом доме в Солнцево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в воскресенье, 7 февраля, в жилом доме в Солнцево произошел серьезный пожар

Как сообщает источник «КП», пожар произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 5 к. 1. Загорелась квартира на девятом этаже жилого дома. По предварительной информации, погиб один человек, двое тяжело пострадали.

Напомним, сегодня, 7 февраля, сильный пожар произошел на складе на Варшавском шоссе в Москве. Пожарные долго пытались ликвидировать огонь, но площадь возгорания увеличилась с 400 до тысячи квадратных метров, и пламя быстро распространялось. В итоге было принято решение использовать для тушения авиацию. К тушению привлекли два вертолёта Ка-32 МАЦ, которые выполнили 50 заходов над пожаром и сбросили на очаг возгорания около 200 тонн воды. Кроме того, на место возгорания выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.